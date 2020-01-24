В Пентагоне подтвердили, что подполковник Виндман по-прежнему работает в ведомстве

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Прикомандированный ранее к Совету национальной безопасности (СНБ) США подполковник Александер Виндман, входивший в число тех, кто слушал июльский телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, по-прежнему работает в структуре Пентагона. Это подтвердил в пятницу на брифинге для журналистов официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.

"Я не собираюсь обсуждать слушания в Конгрессе, которые происходит сейчас (процедура импичмента в Сенате в отношении главы Белого дома - прим. ТАСС), это очень ответственная сфера, - отметил Хоффман, отвечая на вопрос о работе Виндмана. - Но могу сказать, что он остается в рядах вооруженных сил и продолжает свою работу".

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, в обмен на встречу Зеленского с американским лидером в Белом доме. Сотрудник СНБ рассказал законодателям, что после решения выступить на слушаниях по импичменту его перестали приглашать на некоторые совещания в Белом доме.