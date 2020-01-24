{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

В Пентагоне подтвердили, что подполковник Виндман по-прежнему работает в ведомстве

Он был в числе тех, кто слушал июльский телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Прикомандированный ранее к Совету национальной безопасности (СНБ) США подполковник Александер Виндман, входивший в число тех, кто слушал июльский телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, по-прежнему работает в структуре Пентагона. Это подтвердил в пятницу на брифинге для журналистов официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.

На эту тему

"Я не собираюсь обсуждать слушания в Конгрессе, которые происходит сейчас (процедура импичмента в Сенате в отношении главы Белого дома - прим. ТАСС), это очень ответственная сфера, - отметил Хоффман, отвечая на вопрос о работе Виндмана. - Но могу сказать, что он остается в рядах вооруженных сил и продолжает свою работу".

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, в обмен на встречу Зеленского с американским лидером в Белом доме. Сотрудник СНБ рассказал законодателям, что после решения выступить на слушаниях по импичменту его перестали приглашать на некоторые совещания в Белом доме.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
США после смены главы МИД КНДР настаивают на выполнении Пхеньяном решений саммита лидеров
Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл заявил, что, "возможно, стоит сменить курс и сесть за стол переговоров", но при этом не уточнил, кому именно - Вашингтону или Пхеньяну
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС