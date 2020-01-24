Парламент Кипра одобрил закон, позволяющий властям прослушивать телефонные разговоры

НИКОСИЯ, 24 января. /ТАСС/. Палата представителей (однопалатный парламент) Кипра приняла в пятницу большинством голосов закон, позволяющий властям республики прослушивать телефонные разговоры. Об этом сообщило местное телевидение.

27 депутатов проголосовали в поддержку закона, трое - против, 19 воздержались.

Соответствующий законопроект обсуждался в течение нескольких лет на основании требований структур, ведущих борьбу с преступностью, и в конце концов был принят после утверждения ряда поправок. Среди них есть пункт, согласно которому цели прослушивания должны жестко ограничиваться рамками закона, чтобы избежать злоупотребления подобной практикой.

В поддержку законопроекта на пленарном заседании выступили правые силы, в том числе депутаты от правящей партии "Демократический сбор" и Демократической партии. Инициатива не получила одобрения со стороны парламентариев от левых политических сил, включая Прогрессивную партию трудового народа Кипра и Движение за социал-демократию ЭДЭК - КИСОС.