США после смены главы МИД КНДР настаивают на выполнении Пхеньяном решений саммита лидеров

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в связи с назначением нового главы МИД КНДР настаивают на том, чтобы Пхеньян выполнял договоренности саммита, состоявшегося в Сингапуре в 2018 году. Об этом заявил в пятницу помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл, выступая в Фонде Карнеги.

Представитель ведомства признался, что не располагает информацией о взглядах нового министра КНДР Ли Сон Гвона, который ранее возглавлял Комитет за мирное объединение Родины. Ли Сон Гвон сменил на этой должности Ли Ён Хо, который возглавлял ведомство с 2016 года.

"Произошло изменение - думаю, это что-то означает, - цитирует высказывания Стилуэлла агентство Reuters. - Было бы правильно сказать: "Возможно, нам стоит сменить курс и сесть за стол переговоров, обсудить то, о чем мы договаривались". При этом помощник госсекретаря не уточнил, кому именно стоит сменить курс - Вашингтону или Пхеньяну.

"Я доволен тем, что мы не суетимся. Мы остаемся на своей позиции, - отметил он. - Мы достигли договоренностей и будем настаивать, чтобы другая сторона их соблюдала".

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на встрече 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.