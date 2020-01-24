Зеленский подтвердил, что минские соглашения остаются основой для переговоров по Донбассу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у минских соглашений на данный момент нет альтернативы для переговоров по конфликту в Донбассе. Об этом он заявил в интервью израильскому "9-му каналу", текст которого опубликован в пятницу.

"Минские соглашения - это, в том, настоящем виде, это единственное, что пока есть. Это единственное, что дает вам возможность. Ты идешь по ним или не идешь. Ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть. Но это бумага, документ, объект, вокруг которого возможно встречаться", - сказал Зеленский.

По его словам, у минских соглашений "есть настоящее" и именно они позволяются встречаться как в формате контактной группы в Минске, так и в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция). "Вокруг чего-то еще встречаться? Мы, конечно, думаем об этом", - добавил глава Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года, поскольку его не устраивает последовательность зафиксированных в них шагов. Он говорил, что у украинского правительства есть "план Б" и альтернатива Минским договоренностям, однако не стал вдаваться в детали.