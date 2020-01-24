Президент Узбекистана утвердил правительство и обозначил важнейшие цели страны

ТАШКЕНТ, 25 января. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил цикл политических трансформаций: в пятницу, выступая перед парламентом нового созыва, он обозначил приоритеты развития страны на ближайшую перспективу, а также подписал указ, которым утвердил новый состав правительства под руководством Абдуллы Арипова.

Предыдущий кабинет, который с декабря 2016 года возглавлял Арипов, сложил полномочия в понедельник после того, как высший законодательный орган нового созыва приступил к работе. Победившая на состоявшихся в декабре прошлого года парламентских выборах Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула Арипова на должность премьера. Получив одобрение парламента, он вынес на обсуждение депутатов кандидатуры членов правительства. В соответствии с конституцией в пятницу президент своим указом утвердил премьера, его заместителей, глав министерств и государственных комитетов.

В новом составе правительства появился еще один - шестой - вице-премьер. Он будет курировать развитие информационных технологий и цифровизацию. Упразднена должность первого заместителя премьер-министра - министра транспорта, вместо нее введен пост первого заместителя премьера. Им стал Ачилбай Раматов. Не будет в новом кабмине и вице-премьера по вопросам социального развития, советника премьера по вопросам развития топливно-энергетической и базовой отраслей промышленности. При этом введены должности заместителя премьера по вопросам образования и здравоохранения, вице-премьера - председателя Государственного комитета по развитию туризма, а также образован ряд секретариатов, в том числе по вопросам инвестиций, поддержки экспорта и внешнеэкономических связей, по вопросам образования и здравоохранения.

Большинство членов предыдущего правительства сохранило свои посты и в новом. Именно им предстоит реализовывать заявленные президентом программы и проводить реформы. Первый вице-премьер Раматов, являвшийся одновременно министром транспорта, лишился второй должности, вице-премьер по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Элер Ганиев переведен на пост министра транспорта. Несколько изменился круг обязанностей бывшего вице-премьера по вопросам социального развития Азиза Абдухакимова, который в новом правительстве будет занимать пост вице-премьера - председателя Госкомитета по развитию туризма.

Реформы в сфере экономики

Выступая перед парламентариями, президент перечислил важнейшие проекты в социальной сфере, рассказал о грядущих экономических реформах, а также приоритетах страны на международной арене. По словам главы государства, экономический сектор ждут серьезные изменения. В первую очередь это касается либерализации рынка. Мирзиёев призвал допустить частный сектор в те сферы, где могут быть созданы условия для формирования конкурентной среды. Речь идет о естественных монополиях, а также предприятиях с государственной долей, которая должна уменьшаться.

Президент назвал одной из приоритетных задач улучшение бизнес-среды. Он предложил разработать закон о малом и среднем бизнесе, который позволит четко прописать его критерии и меры стимулирования. В данной области страну ожидает дальнейшая либерализация налогового, а также уголовного законодательства, что позволит добросовестным предпринимателям не опасаться обвинений по уголовным статьям. Кроме того, будет строго отслеживаться работа органов контроля, чтобы избежать необоснованных проверок бизнеса.

При этом глава государства отметил, что борьба с теневым сектором экономики станет бескомпромиссной. Значительные средства будут направлены на проект внедрения цифровой маркировки и онлайн-касс, который осуществляется за счет прямых инвестиций в размере $200 млн.

Сферу сельского хозяйства также ждут изменения. Мирзиёев анонсировал поэтапный переход на систему закупки хлопка и зерна на основе рыночных принципов и отмену госзаказа на заготовку этой продукции как "устаревшей практики". Устаревшими он назвал и методы работы министерства сельского хозяйства. Теперь ведомству вместо координации деятельности предприятий и распределения ресурсов предстоит предоставлять частным агропромышленным фирмам услуги по оценке состояния земель, оптимальному выбору сортов культур и семян, финансовому содействию и поиску рынков сбыта. Президент сообщил, что в текущем году на развитие плодоовощеводства, виноградарства, семеноводства, животноводства, внедрение водосберегающих технологий, научно-исследовательскую работу и подготовку квалифицированных кадров будет направлено 3 трлн сумов (около $313,5 млн). При этом он поставил цель в 2020 году экспортировать фрукты и овощи на $2 млрд и увеличить эту цифру в три-четыре раза в последующие пять-семь лет.

Значительные средства будут выделены на развитие инфраструктуры - строительство дорог, создание электросетей, прокладку сетей водо- и газоснабжения. Мирзиёев призвал принять решительные меры для развития банковской системы республики, которая, по его мнению, отстает от современных требований на 10-15 лет. Он объявил, что, начиная с 2020 года, будет проведена масштабная реформа с целью укрепления капитальной и ресурсной баз и повышения доходности банков. Также продолжится практика привлечения на руководящие должности в госбанки специалистов ведущих иностранных финансовых институтов.

Образование, цифровизация и социальная сфера

Мирзиёев объявил 2020-й годом науки, просвещения и цифровой экономики. Он назвал приоритетной задачей на следующие пять лет ускоренный переход на цифровую экономику и потребовал в течение двух месяцев завершить разработку программы "Цифровой Узбекистан - 2030".

Говоря о сфере образования, президент отметил, что необходимо повышать охват детей, получающих дошкольное образование. В текущем году планируется довести его до 60%, на что будет выделено 2 трлн сумов (около $208 млн). Мирзиёев также призвал пересмотреть изучаемые дисциплины и привести их в соответствие с международными стандартами.

В нынешнем учебном году предстоит внедрить новую систему профессионального образования, будет организовано 340 профессиональных школ, 147 колледжей и 143 техникума. Глава государства призвал разработать национальную систему квалификаций, чтобы готовить соответствующие международным требованиям кадры почти по 9 тыс. специальностей. Он добавил, что следует создавать условия для молодежи, которая стремится получить высшее образования. Мирзиёев поставил цель, чтобы в этом году не менее 25% выпускников школ смогли получить высшее образование, а в перспективе довести этот показатель до 50-60%, в частности за счет увеличения доли государственных грантов. При этом отдельные гранты должны выделяться для женщин.

Президент поручил правительству и парламенту до 1 апреля реформировать систему прописки для либерализации внутренней миграции. По его словам, это позволит упростить передвижение граждан между регионами страны - теми, где проживает основная масса рабочей силы, и теми, в которых создается больше всего рабочих мест. Мирзиёев также пообещал предоставить узбекское гражданство всем прибывшим в республику до 1995 года и до сих пор проживающим на ее территории лицам. По его словам, это коснется почти 50 тыс. соотечественников.

Глава государства сообщил, что значительные средства будут выделяться на развитие медицины, а также пропаганду здорового образа жизни. Планируется строительство 269 футбольных, волейбольных, баскетбольных и бадминтонных площадок, 178 залов для занятий боксом, фитнесом и гимнастикой и 32 теннисных кортов.

ЕАЭС, ВТО и председательство в СНГ

Во внешней политике Узбекистан будет придерживаться открытого и прагматичного курса и расширять сотрудничество со всеми странами ближнего и дальнего зарубежья. В числе приоритетов Мирзиёев обозначил укрепление и развитие всесторонних отношений стратегического партнерства с Москвой, назвав ее крупнейшим торгово-экономическим партнером Ташкента.

Президент подчеркнул, что необходимо повышать эффективность участия Узбекистана в Содружестве Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он добавил, что председательство республики в СНГ в 2020 году имеет для нее историческое значение. "Мы задействуем все возможности для расширения экономического сотрудничества в Содружестве, повышения результативности принятых организацией решений и дальнейшего укрепления гуманитарных связей между странами-участницами", - сказал Мирзиёев.

Он сообщил, что в настоящее время изучается вопрос налаживания взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), так как это позволит создать благоприятные условия для граждан, работающих в России и Казахстане. При этом глава государства отметил, что Ташкент будет исходить прежде всего из интересов своего народа, и предложил депутатам и сенаторам обсудить данную тему в палатах парламента и высказать свою позицию, а кабинету министров - провести всестороннюю оценку этого вопроса.

По словам Мирзиёева, Узбекистан продолжит диалог с Всемирной торговой организацией (ВТО), а также работу по заключению с Евросоюзом нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.