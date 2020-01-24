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Трамп представил эмблему Космических сил США

На ней размещены изображения неба со звездами, земного шара и летательного аппарата, а также римские цифры MMXIX
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 25 января. Президент Дональд Трамп опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter эмблему недавно учрежденных Космических сил США.

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"После консультации с нашими великими военными руководителями, дизайнерами и другими я рад представить новый логотип Космических сил США, шестого вида наших замечательных вооруженных сил!" - написал глава Белого дома.

На круглой темно-синей эмблеме размещены небо со звездами, земной шар и схематично изображенный летательный аппарат, а также римские цифры MMXIX, что соответствует 2019 году по григорианскому календарю, в обрамлении надписей "Космические силы Соединенных Штатов" и "Министерство ВВС".

Космические силы были официально учреждены 20 декабря после подписания Трампом военного бюджета на 2020 год. Они стали шестым видом вооруженных сил страны и первым, созданным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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