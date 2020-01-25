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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп заявил, что не обращался к Парнасу за помощью в увольнении посла США на Украине

В интервью телеканалу Fox News американский президент напомнил, что не был лично знаком с предпринимателем Львом Парнасом

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отрицает, что прибегал к помощи предпринимателя Льва Парнаса, чтобы уволить Мари Йованович с должности американского посла на Украине.

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В интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в пятницу, Трампу задали вопрос, полагался ли он на Парнаса, чтобы содействовать отставке Йованович. Вопрос был обусловлен публикацией телекомпании ABC, утверждавшей в пятницу, будто Трамп в присутствии этого предпринимателя и его помощника Игоря Фрумана говорил о необходимости уволить посла США на Украине. Телекомпания ссылается на аудиозапись, сделанную в Trump International Hotel в Вашингтоне 30 апреля 2018 года.

"Нет, у меня достаточно других людей для этого", - ответил президент страны. Он в очередной раз заявил, что не был лично знаком с Парнасом, хотя и мог фотографироваться с ним в числе прочих участников мероприятий, посвященных сбору пожертвований на его предвыборную кампанию.

Трамп заверил, что в кадровых вопросах полагается на Госдепартамент, а в более деликатных вопросах - на своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. "Мне хочется самому выбирать (американских) послов. Я имею полное право нанимать и увольнять послов", - добавил президент США, повторив свою неоднократно высказанную позицию на этот счет.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

По данным ABC, упомянутая выше запись находится в распоряжении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк. Газета The New York Times сообщила, что эта запись передана адвокатом Парнаса Джозефом Бонди председателю спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса Адаму Шиффу (демократ от штата Калифорния). Шифф входит в состав обвинителей, которые представляют нижнюю палату на судебном процессе по делу об импичменте Трампа в Сенате.

Скандал в Вашингтоне

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре прошлого года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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