И.о. президента Боливии выдвинет свою кандидатуру на выборах главы государства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила в пятницу во время встречи с членами своей партии Социал-демократическое движение, что выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства, которые пройдут 3 мая.

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Сегодня я сообщаю боливийским семьям, что приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих всеобщих выборах", - приводит ее слова Боливийское информационное агентство. Ранее Аньес заявляла о том, что не намерена претендовать на высший государственный пост.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент страны Альваро Гарсия Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.