Лукашенко предложил Си Цзиньпину объявить 2020-й Годом межрегионального сотрудничества

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и народ этой страны с Праздником Весны, или Китайским Новым годом, предложив объявить 2020 Годом межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден: это поможет воплотить в жизнь много важных планов и проектов", - подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил поступательное укрепление стратегического взаимодоверия с Китаем. "Минск и Пекин оказывают друг другу надежную политическую поддержку, координируют усилия в решении актуальных глобальных проблем. Наблюдается непрерывный рост и изменение структуры товарооборота", - сказал Лукашенко.

Он также отметил прогресс в работе китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" "как образцового проекта инициативы "Один пояс - один путь". "Развиваются межрегиональные контакты и гуманитарные связи. Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперед, разделяя общие ценности", - говорится в поздравлении.

Президент подтвердил приглашение председателю КНР посетить в этом году Белоруссию с официальным визитом. Глава государства отметил, что ушедший 2019 год был наполнен множеством ярких событий и высоких достижений в сотрудничестве между двумя странами.