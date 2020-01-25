{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко предложил Си Цзиньпину объявить 2020-й Годом межрегионального сотрудничества

Президент Белоруссии поздравил председателя КНР с Китайским Новым годом

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и народ этой страны с Праздником Весны, или Китайским Новым годом, предложив объявить 2020 Годом межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден: это поможет воплотить в жизнь много важных планов и проектов", - подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил поступательное укрепление стратегического взаимодоверия с Китаем. "Минск и Пекин оказывают друг другу надежную политическую поддержку, координируют усилия в решении актуальных глобальных проблем. Наблюдается непрерывный рост и изменение структуры товарооборота", - сказал Лукашенко.

Он также отметил прогресс в работе китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" "как образцового проекта инициативы "Один пояс - один путь". "Развиваются межрегиональные контакты и гуманитарные связи. Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперед, разделяя общие ценности", - говорится в поздравлении.

Президент подтвердил приглашение председателю КНР посетить в этом году Белоруссию с официальным визитом. Глава государства отметил, что ушедший 2019 год был наполнен множеством ярких событий и высоких достижений в сотрудничестве между двумя странами.

Теги
БелоруссияКитай
Реклама на ТАСС
Brexit
Премьер Ирландии намерен "работать днями и ночами", чтобы не затягивать Brexit
Лео Варадкар отметил, что ЕС будет иметь преимущество при проведении переговоров по торговому соглашению с Великобританией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС