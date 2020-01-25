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США заключили контракт на разработку средств борьбы с гиперзвуковым оружием

Стоимость контракта с компанией Northrop Grumman составила $13,006 млн

ТАСС, 25 января. Управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) Министерства обороны США подписало контракт с американской компанией Northrop Grumman на разработку технологий, необходимых для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Пентагона.

"С компанией Northrop Grumman подписан базовый контракт стоимостью $13,006 млн на разработку и демонстрацию технологий, необходимых для создания усовершенствованных средств перехвата маневрирующего гиперзвукового вооружения. Работы в рамках соглашения должны быть выполнены к январю 2021 года", - проинформировали в пресс-службе.

Разработка новых американских средств противодействия гиперзвуковому оружию ведется в рамках программы Glide Breaker, инициированной DARPA в 2018 году. Согласно официальному описанию Glide Breaker, в ходе развития проекта предполагается "разработка и демонстрация технологий, способных обеспечить защиту от гиперзвукового вооружения". Ранее DARPA выдавало контракты только на создание гиперзвукового атакующего вооружения.

В настоящее время лидирующие позиции в сфере создания гиперзвукового оружия занимает Россия. В конце декабря 2019 года на боевое дежурство в РФ заступил первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард". Также в настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит новейший российский авиакомплекс "Кинжал", в состав которого входят самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты "Циркон" наземного и морского базирования.

Активные работы в области создания гиперзвукового вооружения также проводит КНР.

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