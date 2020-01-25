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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении прав человека из-за допросов иранцев на границе

В МИД заявили, что эти действия осуществляются в рамках злобной и враждебной политики властей США в отношении Ирана

ТЕГЕРАН, 25 января. /ТАСС/. Американские власти нарушают права человека и международные нормы, допрашивая иранцев и выходцев из Ирана на границе по поводу их политических воззрений. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Это дискриминационные действия на основе расовой, национальной или религиозной принадлежности людей, которые полностью противоречат законам и международным принципам по защите прав человека", - цитирует его пресс-служба МИД Ирана. По словам дипломата, "американские пограничники и представители ВС допрашивают [иранцев и выходцев из Ирана] по поводу их политических воззрений и убеждений". По словам Мусави, "эти действия осуществляются в рамках злобной и враждебной политики властей США в отношении Ирана".

В пятницу телекомпания CNN сообщила, что американским пограничникам, работающим на границе с Канадой, было предписано останавливать и допрашивать выходцев из Ирана в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. По данным телекомпании, десятки американцев, родившихся в Иране, в течение нескольких часов допрашивали на КПП в городе Блейн (штат Вашингтон) после того, как США 3 января нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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