СМИ: вертолет ВМС США сел на воду на юге Японии

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Вертолет MH-60 ВМС США в субботу совершил посадку на воду на юге Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел в 150 км к востоку от побережья самой южной префектуры Окинава. По данным агентства, все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японскими сторожевиками и доставлены на берег.

О причинах экстренной посадки вертолета на воду информации пока нет.

В Японии в последние годы заметно участились мелкие авиационные происшествия, которые вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения. Часто они связаны с техникой ВВС США, дислоцированной на японской территории, но случаются инциденты и с авиацией Сил самообороны страны.