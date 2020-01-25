{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Качиньский считает, что Россия должна заплатить Польше за ущерб в годы войны

Лидер правящей партии "Закон и справедливость" заявил, что у требований Польши нет срока давности
Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский EPA-EFE/Pawel Supernak
Описание
Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский
© EPA-EFE/Pawel Supernak

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский полагает, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в субботу в немецкой газете Bild.

"Вы правы, России тоже следовало бы заплатить. Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но у наших требований нет срока давности", - сказал он.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля прошлого года, когда Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации. Работающая над определением общей суммы ущерба группа в польском парламенте, по предварительным данным, оценила его почти в триллион долларов.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.

В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотра ее итогов и роли советского народа в борьбе против фашизма.

Теги
РоссияПольша
Реклама на ТАСС
СМИ: вертолет ВМС США сел на воду на юге Японии
Все пять членов экипажа вертолета были спасены японскими сторожевиками
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС