Глава МИД Ирана не исключил возможности переговоров с США даже после гибели Сулеймани

"Я никогда не исключаю возможности того, что люди поменяют свой подход и примут реальное положение дел. Для нас неважно, кто сидит в Белом доме. Для нас важно то, как они себя ведут. Администрация [президента США Дональда] Трампа может исправить прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров. Мы до сих пор за столом переговоров. Это они ушли", - заявил Зариф в интервью журналу Der Spiegel, опубликованном в пятницу.

Комментируя будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Зариф подчеркнул, что данное соглашение не мертво, хотя страны ЕС, по его словам, не выполняли часть условий сделки. Как уточнил глава МИД, европейские страны, к примеру, ни разу не воспользовались механизмом INSTEX, созданным для финансовых расчетов с Ираном в обход американских санкций. "Проверки и прозрачность в действиях Ирана являются важной частью сделки, и это до сих пор соблюдается. ЕС не выполнил часть условий сделки, и Иран не выполнил часть, но это не означает, что она мертва", - добавил министр.

14 января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД. Этот механизм предусматривает, что нарушения ядерных договоренностей должны быть устранены в течение 65 дней с момента его активации. После этого проблема будет перенесена на рассмотрение в Совет Безопасности ООН для возможного возобновления действия санкций, которые были отменены после подписания СВПД.