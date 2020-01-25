Четыре человека погибли и свыше 40 пострадали при протестах в Ираке

ТАСС, 25 января. Четыре человека были убиты и более 40 получили ранения в результате столкновений протестующих с полицией в столице Ирака Багдаде и городе Эн-Насирия (административный центр южной провинции Ди-Кар). Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию и медиков.

США ударили по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии

"В оборонительных целях". США ударили по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии

По их информации, в Багдаде был убит один участник протестов, более 30 получили ранения. Столкновения происходили в районе площади Тахрир. В Эн-Насирии медики сообщают о трех убитых и 14 раненых демонстрантах. Акции протеста также прошли в других городах страны.

Отмечается, что силы безопасности применяли против демонстрантов оружие и слезоточивый газ.

24 января в Багдаде и других городах страны прошел "марш миллионов" с требованием вывода американских войск из Ирака. Лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр в обращении к иракцам потребовал закрыть воздушное пространство страны для американских военных целей и запретить американским войскам использовать иракские военные базы.

Действия американцев, с 29 декабря 2019 года наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака, в котором блок Муктады ас-Садра считается крупнейшим, принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".