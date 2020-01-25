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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране заявили, что способны обогащать уран до любого уровня в процентном выражении

Заместитель главы Организации по атомной энергии республики Али Асгар Зареан сообщил, что Иран подготовил соответствующую инфраструктуру

ТЕГЕРАН, 25 января. /ТАСС/. Тегеран достиг достаточного технического уровня, чтобы обогащать уран до любого уровня в процентном выражении. Об этом в субботу заявил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан.

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"Теперь, если власти примут решение, то Организация по атомной энергии способна обогащать уран до любых процентных значений", - приводятся его слова на официальном сайте ОАЭИ. Зареан добавил, что иранская сторона "подготовила соответствующую инфраструктуру".

Чиновник отметил, что "после пятого шага по сокращению Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки запасы обогащенного урана [в стране] превысили 1,2 тыс. кг". "И эти запасы очень быстро пополняются", - сказал он.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Тегерана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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