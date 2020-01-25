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Начало процедуры импичмента Трампа

Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента

Основную часть своих аргументов юристы представят 27 января

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Команда защитников президента США Дональда Трампа начала в субботу представлять свои аргументы в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты. Представителям защиты главы Белого дома дается 24 часа в течение трех рабочих дней на представление своей позиции.

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При этом юристы представят основную часть своих аргументов в понедельник, 27 января. Сенат одобрил в ночь на среду резолюцию, которая позволяет верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента в ускоренном режиме. В пятницу сторона обвинения - так называемые управляющие от Палаты представителей - завершила презентацию своих аргументов.

Как заявил на субботнем заседании глава команды защитников президента, юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполоуни, сторонники импичмента не предоставили убедительных доказательств. "Президент не совершил ничего неправильного [в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года]. Мы дадим вам доказательства, которые они (демократы из Палаты представителей - прим. ТАСС) не предоставили, - сказал он. - Президент выступал в поддержку Украины, а они хотят сместить президента".

После завершения сторонами представления своих аргументов будет отведено 16 часов на то, чтобы обвинители и защитники ответили на вопросы сенаторов. Данный процесс не ограничен количеством рабочих дней. После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения - злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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