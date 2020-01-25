В 2019 году около 300 иностранцев не пустили на Украину за "пропаганду сепаратизма"

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Пограничная служба Украины отказала во въезде в страну в 2019 году почти 300 гражданам иностранных государств на основании сведений о их причастности к "пропаганде сепаратизма" в сети. Об этом сообщила в субботу Служба безопасности Украины.

"За прошлый год 278 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд на Украину", - говорится в сообщении.

В СБУ также добавили, что в 2019 году по материалам спецслужб были привлечены к ответственности 34 администратора соцсетей "за распространение антиукраинской пропаганды и противоправного контента". При этом по данным делам уже вступил в законную силу 21 судебный приговор.

Украинские спецслужбы среди достижений прошлого года в части защиты информационного пространства страны также называют и "разоблачение схемы использования спецслужбами РФ псевдопатриотических сообществ в социальных сетях для расшатывания внутриполитической ситуации на Украине".

Ранее пограничная служба Украины сообщила, что не впустила в прошлом году в страну более 7 тыс. граждан РФ. Подобные решения, как пояснили в ведомстве, принимались на основании наличия запрета въезда в страну, превышения срока пребывания, а также информации о посещении неподконтрольных Киеву территорий.