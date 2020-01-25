{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 2019 году около 300 иностранцев не пустили на Украину за "пропаганду сепаратизма"

Ранее пограничная служба Украины сообщила, что не впустила в прошлом году более 7 тыс. граждан России. Такие решения принимались по разным причинам

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Пограничная служба Украины отказала во въезде в страну в 2019 году почти 300 гражданам иностранных государств на основании сведений о их причастности к "пропаганде сепаратизма" в сети. Об этом сообщила в субботу Служба безопасности Украины.

"За прошлый год 278 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд на Украину", - говорится в сообщении.

В СБУ также добавили, что в 2019 году по материалам спецслужб были привлечены к ответственности 34 администратора соцсетей "за распространение антиукраинской пропаганды и противоправного контента". При этом по данным делам уже вступил в законную силу 21 судебный приговор.

Украинские спецслужбы среди достижений прошлого года в части защиты информационного пространства страны также называют и "разоблачение схемы использования спецслужбами РФ псевдопатриотических сообществ в социальных сетях для расшатывания внутриполитической ситуации на Украине".

Ранее пограничная служба Украины сообщила, что не впустила в прошлом году в страну более 7 тыс. граждан РФ. Подобные решения, как пояснили в ведомстве, принимались на основании наличия запрета въезда в страну, превышения срока пребывания, а также информации о посещении неподконтрольных Киеву территорий.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента
Основную часть своих аргументов юристы представят 27 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС