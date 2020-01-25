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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

Пакистан обвинил Индию в нарушении режима прекращения огня на линии контроля в Кашмире

В МИД Пакистана заявили, что в результате стрельбы пострадал один гражданский

ИСЛАМАБАД, 25 января. /ТАСС/. МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства.

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"Глава департамента Южной Азии МИД Пакистана Захид Хафиз Чоудри вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде и осудил неспровоцированное нарушение режима прекращения огня индийскими силами вдоль линии контроля", - отмечается в коммюнике. "В результате стрельбы пострадал один невинный гражданский", - утверждают в ведомстве.

"Подобные необдуманные действия явно нарушают соглашение о прекращении огня от 2003 года и полностью игнорируют права человека, а также представляют собой угрозу региональному миру и безопасности", - утверждает ведомство. МИД Пакистана также призвал индийскую сторону "уважать соглашение о прекращении огня".

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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