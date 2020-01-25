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Начало процедуры импичмента Трампа

Команда Трампа на процессе в Сенате не намерена выстраивать защиту вокруг дела Байдена

Команда защитников американского лидера начала 25 января представлять аргументы в рамках процедуры импичмента, презентация доводов будет продолжена 27 января

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Юристы главы Белого дома Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенате Конгресса США не намерены выстраивать его защиту вокруг расследования деятельности на Украине бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Это дал понять источник в команде защиты Трампа в рамках проведенного в субботу брифинга для журналистов.

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"Как говорят демократы, если у вас нет убедительных доказательств, надо проводить больше заседаний. <...> Что касается дела Байдена, то мы не хотим это представлять на процессе (в рамках импичмента в Сенате - прим. ТАСС), - сказал представитель защиты. - Лучше оставить это [разбирательство] для Сената".

Команда защитников Трампа начала в субботу представлять аргументы в Сенате в рамках процедуры импичмента американского лидера. Юристы использовали два из отведенных 24 часов на обоснование своей позиции, презентация доводов будет продолжена в 13:00 (21:00 мск) 27 января.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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