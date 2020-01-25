Команда Трампа на процессе в Сенате не намерена выстраивать защиту вокруг дела Байдена

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Юристы главы Белого дома Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенате Конгресса США не намерены выстраивать его защиту вокруг расследования деятельности на Украине бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Это дал понять источник в команде защиты Трампа в рамках проведенного в субботу брифинга для журналистов.

"Как говорят демократы, если у вас нет убедительных доказательств, надо проводить больше заседаний. <...> Что касается дела Байдена, то мы не хотим это представлять на процессе (в рамках импичмента в Сенате - прим. ТАСС), - сказал представитель защиты. - Лучше оставить это [разбирательство] для Сената".

Команда защитников Трампа начала в субботу представлять аргументы в Сенате в рамках процедуры импичмента американского лидера. Юристы использовали два из отведенных 24 часов на обоснование своей позиции, презентация доводов будет продолжена в 13:00 (21:00 мск) 27 января.