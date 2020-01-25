В двух областях Италии пройдут выборы, которые могут определить судьбу правительства

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Почти 5,5 млн жителей двух крупных итальянских областей - северной Эмилии-Романье и южной Калабрии - проголосуют в воскресенье на выборах в местные органы власти. Как указывается на сайте МВД Италии, которое исполняет функции избиркома, участки для голосования будут открыты с 07:00 (09:00 мск) до 23:00 (01:00 мск понедельника).

В Эмилии-Романье на пост губернатора претендуют семь кандидатов, в Калабрии идет борьба между четырьмя претендентами. Как ожидается, в обеих областях основная борьба развернется между кандидатами от левого и правого центров. Причем в Эмилии-Романье левоцентристов представляет Стефано Боначчини, который баллотируется от Демократической партии (ДП), входящей в правящую коалицию, и переизбирается на второй срок. Ему противостоит сенатор Лучия Боргондзони, кандидат от правоцентристской коалиции в составе партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии". Симоне Бенини - кандидат одной из правящих партий, "Движения "5 звезд", - считается бесперспективным аутсайдером.

В Калабрии от правого центра в губернаторы выдвинута, как и в Эмилии-Романье, женщина - Джоли Сантелли. От ДП - предприниматель Филиппо Каллипо. В свою очередь "Движение "5 звезд" выдвинуло Франческо Айелло.

Региональное голосование национального значения

Нынешние выборы рассматриваются как важный этап в политической жизни всей страны. Считается, что они определят судьбу действующего правительства и поддерживающего его парламентского большинства. Дело в том, что выборам в Эмилии-Романье и Калабрии предшествовали политические перемены, которые способствовали повышению значения этого голосования.

В августе прошлого года произошел распад бывшей правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд" и "Лиги". Первая осталась у власти, пойдя на альянс с бывшими оппонентами из Демократической партии. "Лига" во главе с Маттео Сальвини оказалась в оппозиции.

Правоцентристская коалиция, в составе которой "Лига" участвовала в парламентских выборах в марте 2018 года, сохранялась на региональном уровне, и за последние полтора года ее кандидаты победили уже в восьми областях. Для "Лиги" и лично Сальвини, активно агитировавшего за своего кандидата, победа в Эмилии-Романье означала бы не только своего рода реванш, но и возможность поднять вопрос о легитимности нахождения нынешней коалиции у власти. "Эти региональные выборы будут иметь общенациональное значение", - провозгласил Сальвини, который крайне критически высказывается о деятельности бывших союзников.

"Движение", которое сохранило места в правительстве, с момента получения 32% голосов на парламентских выборах в марте 2018 года сильно растеряло свою популярность. Нынешние выборы не обещают "пятизвездным" утешительных результатов ни в Эмилии-Романье, ни в Калабрии. Предваряя очередной провал, с поста политического лидера "Движения "5 звезд" в начале недели ушел Луиджи Ди Майо, занимающий должность министра иностранных дел.

Хотя премьер-министр Джузеппе Конте, не входящий ни в одну из партий, заявил, что эти региональные выборы не скажутся на будущем его кабинета, наблюдатели полагают, что победа правого центра может стать импульсом для объявления досрочных парламентских выборов к весне или осени.

Дуэль идеологий

В Калабрии многие прогнозируют победу правоцентристов, которые традиционно пользуются популярностью на юге. Однако серьезным знаком станут убедительные результаты "Лиги", которая всегда считалась партией, выражавшей интересы северных областей и испытывающей неприязнь к югу. В то же время "Движение" поднялось во многом за счет поддержки населения южных районов, которым обещало проведение социально справедливой политики. Провал "пятизвездного" кандидата станет очередным серьезным ударом по партии, появившейся более 10 лет назад как альтернативная традиционным сила.

Тем не менее основная борьба ожидается в Эмилии-Романье, в области с гораздо большим экономическим весом. Регион, где после Второй мировой войны наиболее укоренились коммунистические идеи, последние несколько десятилетий управлялся представителями левого центра. С другой стороны, как напоминают наблюдатели, именно в Эмилии зарождался фашизм (оттуда родом Бенито Муссолини), и коммунизм распространился как отпор этой идеологии. Во взглядах и политике Сальвини многие в Италии видят отклики расизма и фашизма. "Лига Севера" (как ранее называлась его партия) всегда претендовала на Эмилию-Романью как часть независимой Падании - обширного географического региона, включающего экономически развитые регионы Ломбардия и Венето. Победа правого центра в этой "красной" области будет расцениваться как своего рода революционный переворот.

"Лига" Сальвини, получившая на парламентских выборах в марте 2018 года 17% голосов, за последние полтора года значительно укрепила свои позиции, став ведущей партией правого центра. Сейчас ее рейтинг колеблется в районе 30%. Растет популярность Сальвини и в Эмилии-Романье.

Неожиданная вводная

По общему признанию, единственные, кто может помешать победить правому центру, это представители нового общественного движения "Сардины". Оно возникло спонтанно осенью, когда под шутливым символом рыб вышли тысячи людей на площадь в Болонье (административный центр Эмилии-Романьи). Затем их демонстрации прошли в ряде городов, включая Рим. Это новое движение без какой-либо организованной партийной базы стало не только ответом на политику Сальвини, проводимую им в правительстве в качестве вице-премьера и главы МВД, но и свидетельством разочарования "Движением "5 звезд", которое за время нахождения у власти отказалось от многих своих идеалов.

Некоторые обозреватели считают "Сардин" "специальным проектом" отцов-основателей Демократической партии (экс-премьера Романа Проди и бывшего мэра Рима Вальтера Вельтрони), призванным "вдохнуть новую жизнь в левый центр". "Сардины" действительно возвращают к левым идеалам, зародившимся во время борьбы с фашизмом и укрепившимся в послевоенной Италии. Именно это движение может качнуть стрелку общественного мнения. Как полагают местные наблюдатели, победа губернатора Боначчини станет неким авансом для правящей коалиции.

Но главное, на выборах в Эмилии-Романье наиболее отчетливо просматривается серьезный идеологический раскол Италии, это голосование отражает глубокие изменения в мышлении итальянского общества, полагают эксперты.