СМИ: сирийские войска приближаются к форпосту террористов в Маарет-Наамане

ТАСС, 26 января. Бойцы сирийской армии провели в субботу успешную наступательную операцию на юго-востоке провинции Идлиб и находятся в 4 км от форпоста террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Маарет-Наамане. Как передал телеканал Al Mayadeen, артиллерия правительственных сил наносит удары по оборонительным рубежам противника на подступах к этому городу.

Ранее войска вернули под контроль населенные пункты Абу-Джрейф, Тлеманс, Таккана и Маар-Шамарин, а сейчас преследуют отступающие банды террористов в районах Вади-Дейф и Маар-Шамшете в окрестностях Маарет-Наамана. В рядах боевиков имеются десятки убитых и раненых.

Ранее агентство SANA распространило заявление представителя командования ВС республики, в котором говорится, что военные действия в северо-западной зоне деэскалации ведутся в ответ на непрерывные нарушения бандформированиями режима прекращения огня. "Сирийские войска полны решимости положить конец вооруженным вылазкам террористов в Идлибе, от которых страдает мирное население, и восстановить в регионе нормальную жизнь", - подчеркивается в документе.