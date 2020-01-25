В Пентагоне сообщили о гибели американского военного в Сирии в результате ДТП

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Американский солдат погиб в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате ДТП. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Пентагона.

По ее информации, инцидент произошел в пятницу, 24 января.

"22-летний военнослужащий Антонио Мур погиб 24 января [в провинции] Дейр-эз-Зор. Он участвовал в зачистке маршрута. Инцидент расследуется", - отметили в ведомстве. В Минобороны США добавили, что автомобиль, в котором ехал погибший военнослужащий, перевернулся. Что именно произошло, не уточняется.