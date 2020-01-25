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Переговоры о перемирии в Ливии

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

В миссии отмечают, что за 10 дней в аэропортах страны приземлились несколько самолетов с оружием и иностранными военными

ТАСС, 26 января. Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине. Об этом сообщается в официальном заявлении, размещенном в субботу на сайте Миссии ООН по поддержке в Ливии.

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"12 января было достигнуто перемирие между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА), которое привело к снижению интенсивности боевых действий в Триполи и дало мирным жителям столицы необходимую передышку. Однако это хрупкое перемирие теперь под угрозой из-за продолжающейся переправки иностранных военных, оружия, боеприпасов и передовых (оружейных) систем сторонам (конфликта) странами - членами (ООН), в том числе некоторыми из тех, которые участвовали в Берлинской конференции", - говорится в сообщении.

Как отмечают в миссии, за последние 10 дней в аэропортах Ливии приземлились несколько самолетов, перевозивших оружие и военнослужащих из-за рубежа. "Миссия осуждает продолжающиеся нарушения, которые могут привести к возобновлению и усилению боевых действий", - подчеркивается в заявлении.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу с целью, как он заявлял, "ее освобождения от террористов". ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.

Теги
ЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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