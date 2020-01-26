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Американский адмирал порекомендовал союзникам США поучиться у России в оборонной сфере

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго констатировал, в частности, что РФ добилась за последние годы успехов в развитии своего подводного флота

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго полагает, что союзникам Вашингтона мог бы быть полезен опыт России в выстраивании обороны. Об этом говорится в материале, опубликованном информационным порталом Business Insider.

Фогго во время выступления в Вашингтоне в декабре 2019 года отметил: "Что касается оборонного потенциала, как я говорю союзникам и партнерам, если у вас ограничены ресурсы, а вы хотите защитить свои берега, то обратите внимание на то, что делают россияне [относительно ограничения доступа и свободы маневра], и попробуйте обзавестись такие же системами: умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами, объединенными береговыми радиолокационными станциями", - приводит портал слова адмирала.

Фогго во время указанного выступления также констатировал, что Россия добилась за последние годы впечатляющих успехов в развитии своего подводного флота. "Думаю, что россияне продолжат вкладывать рубли в создание подводных лодок. У них есть определенные [подводные лодки], обладающие чрезвычайно большим потенциалом", - сказал он. "Россия продолжает вкладывать средства в подводный флот. Это асимметричный способ бросить вызов Западу и НАТО. И в действительности у них [россиян] достаточно хорошо получается", - добавил адмирал.

В публикации Business Insider приводится и комментарий бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса. Он отметил важность изучения стратегии России в оборонной сфере.

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