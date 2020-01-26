Трамп отверг возможность переговоров с Ираном при условии снятия санкций

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не поддержал призыв Ирана к проведению переговоров после снятия американских санкций. Соответствующую запись он разместил в субботу вечером в Twitter .

Как США и Иран едва не начали новый год с войны

Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

"Иранский министр иностранных дел заявил, что Иран желает вести переговоры с США, но хочет, чтобы санкции были сняты. Нет, спасибо", - отреагировал глава американской администрации.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф ранее не исключил возможности переговоров с американской стороной, несмотря на гибель в результате удара США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. По словам министра, "администрация Трампа может исправить прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.