{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Трамп отверг возможность переговоров с Ираном при условии снятия санкций

Глава МИД Ирана МИД Мохаммад Джавад Зариф ранее не исключил возможности переговоров с США
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не поддержал призыв Ирана к проведению переговоров после снятия американских санкций. Соответствующую запись он разместил в субботу вечером в Twitter.

На эту тему
Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

"Иранский министр иностранных дел заявил, что Иран желает вести переговоры с США, но хочет, чтобы санкции были сняты. Нет, спасибо", - отреагировал глава американской администрации.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф ранее не исключил возможности переговоров с американской стороной, несмотря на гибель в результате удара США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. По словам министра, "администрация Трампа может исправить прошлое, снять санкции и вернуться за стол переговоров".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Американский адмирал порекомендовал союзникам США поучиться у России в оборонной сфере
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго констатировал, в частности, что РФ добилась за последние годы успехов в развитии своего подводного флота
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС