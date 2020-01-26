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Зариф посоветовал Трампу опираться на факты, а не СМИ, принимая внешнеполитические решения

Ранее президент США заявил, что Вашингтон не поддерживает призыв Тегерана к проведению переговоров после снятия американских санкций

ТАСС, 26 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу основывать свои решения и комментарии относительно внешнеполитических проблем на фактах, а не заголовках СМИ.

"[Президенту США] Дональду Трампу стоит основывать свои внешнеполитические комментарии и решения на фактах, а не на заголовках [телеканала] Fox News или переводчиков с фарси", - написал Зариф в воскресенье на своей странице в Twitter в ответ на заявление главы Белого дома о том, что США не поддерживают призыв Ирана к проведению переговоров после снятия американских санкций.

К своему сообщению Зариф прикрепил отрывок из англоязычной версии интервью журналу Der Spiegel, опубликованного в пятницу, в котором иранский глава МИД не исключил возможности переговоров с американской стороной после гибели в результате удара США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад Джавад
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