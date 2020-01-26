{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрдоган вновь обвинил Хафтара в нарушении режима прекращения огня в Ливии

Президент Турции назвал командующего Ливийской национальной армией путчистом

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь обвинил в воскресенье командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара в нарушении режима прекращения огня в Ливии.

"Хафтар не придерживался ни процесса [установления режима прекращения огня в ходе переговоров] в Москве, ни [достигнутых] в Берлине [договоренностей]. Хафтар является путчистом. Я говорил [канцлеру ФРГ Ангеле] Меркель, что [ему] потакают. На его стороне есть бойцы Вагнера. С помощью оказываемой ему поддержки он продолжает совершать всевозможные нападения. Невозможно достичь успеха в этом деле", - сказал президент Турции в эфире телеканала NTV.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу с целью, как он заявлял, "ее освобождения от террористов". ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.

Теги
Меркель, АнгелаТурцияГерманияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипХафтар, Халифа
Реклама на ТАСС
AP: Трамп в 2018 году заявил о зависимости Украины от помощи США
По данным агентства, американский лидер также высказался за отстранение от должности Мари Йованович, которая в то время была послом США на Украине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС