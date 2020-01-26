Эрдоган вновь обвинил Хафтара в нарушении режима прекращения огня в Ливии

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь обвинил в воскресенье командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара в нарушении режима прекращения огня в Ливии.

"Хафтар не придерживался ни процесса [установления режима прекращения огня в ходе переговоров] в Москве, ни [достигнутых] в Берлине [договоренностей]. Хафтар является путчистом. Я говорил [канцлеру ФРГ Ангеле] Меркель, что [ему] потакают. На его стороне есть бойцы Вагнера. С помощью оказываемой ему поддержки он продолжает совершать всевозможные нападения. Невозможно достичь успеха в этом деле", - сказал президент Турции в эфире телеканала NTV.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу с целью, как он заявлял, "ее освобождения от террористов". ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.