Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 2027. Умерли 57 человек

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во второй половине дня воскресенья составляет 2027 человек. Об этом сообщает информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса. Количество летальных исходов увеличилось до 57.

Ранее китайские власти сообщали о 2002 заболевших и 56 умерших.

Более половины всех случаев заражения (1058) и 52 смерти приходится на провинцию Хубэй, которая является изначальным очагом распространения заболевания. Затем по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (104 случая и 1 летальный исход), Гуандун (98 инфицированных) и Хэнань (83 заболевших и 1 смерть). Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района, в том числе в Пекине (54) и Шанхае (40 и 1 летальный исход).

В свою очередь органы здравоохранения Гонконга и Макао уточнили, что в этих специальных административных районах число случаев заражения возросло до шести и пяти соответственно. В частности, за последние сутки заболевание было диагностировано у трех китаянок, приехавших в Макао из города Ухань до момента его закрытия на карантин. Среди них - 58-летняя женщина, которая прибыла на пароме через Гонконг. Помимо этого, в Гонконге все пациенты находятся в стабильном состоянии. Последним из них стал 47-летний мужчина, недавно побывавший в городе Ухань. Из-за угрозы вируса в Гонконге и Макао были продлены школьные каникулы, отменены все массовые развлекательные мероприятия. В азиатской игорной столице на неопределенный период закрылось грандиозное водно-цирковое шоу "Дом танцующей воды", проходящее в одном из казино на постоянной основе.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Власти Китая 31 декабря уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.