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Китайская вирусная пневмония

Премьер Малайзии отверг идею об изоляции всех прибывающих в страну туристов из Китая

Он также подчеркнул, что в настоящее время правительство не намерено запрещать въезд гражданам КНР в страну

СИНГАПУР, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отверг возможность изоляции всех граждан КНР, прибывающих в страну, из-за угрозы распространения нового типа пневмонии. С соответствующим заявлением он выступил в воскресенье в беседе с журналистами, передает издание Star.

"Иногда их число достигает двух миллионов, и куда их размещать в таком случае", - задался вопросом глава правительства. По его словам, "правительство предпринимает необходимые меры, больные с симптомами пневмонии немедленно помещаются под карантин".

Он также подчеркнул, что "в настоящее время правительство не намерено запрещать въезд гражданам КНР в страну". Премьер напомнил, что поток туристов из Китая за девять месяцев прошлого года составил 2,4 млн человек".

На сегодняшний день в Малайзии было подтверждено четыре случая заболевания пневмонией нового типа. Все инфицированные - туристы из китайского города Ухань, которые въехали в страну из Сингапура.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
МалайзияКитайская вирусная пневмония
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