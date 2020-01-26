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СМИ: 10 человек ранены при разгоне акции протеста в Ираке

Иракские силы безопасности открывали огонь из автоматического оружия и применяли гранаты со слезоточивым газом

ТАСС, 26 января. Десять участников акции протеста получили ранения при разгоне манифестации, которая началась в воскресенье в городе Эн-Насирия, административном центре провинции Ди-Кар. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По поступившим сообщениям, иракские силы безопасности несколько раз открывали огонь из автоматического оружия по демонстрантам, применяли гранаты со слезоточивым газом для рассеивания толпы, собравшейся в центре Эн-Насирии. По данным местных медиков, не менее 25 человек получили тяжелые отравления газом и направлены в госпитали.

24 января в Багдаде и других городах страны прошел "марш миллионов" с требованием вывода американских войск из Ирака. Лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр в обращении к иракцам потребовал закрыть воздушное пространство страны для американских военных целей и запретить американским войскам использовать иракские военные базы. Наиболее мощные акции протеста проведены в столице Ирака и на юге страны, в провинциях Басра и Ди-Кар.

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