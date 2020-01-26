Британский эксперт считает, что "досье Стила" на Трампа было сфабриковано

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Досье на президента США Дональда Трампа, подготовленное бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом, было сфабриковано. К такому выводу пришел один ведущих британских писателей романов о шпионах, бывший депутат британского парламента Руперт Алласон, который публикуется под псевдонимом Найджел Вест. Об этом пишет в воскресенье газета The Sunday Times.

Компрометирующие материалы о Трампе спровоцировали двухлетнее расследование ФБР во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером в отношении возможного сговора представителей избирательного штаба нынешнего президента США с Москвой и воздействия РФ на избирательную кампанию в США. Писатель, имеющий на протяжении последних 40 лет доступ к секретным материалам британской разведки, провел анализ "досье Стила" по просьбе юридической фирмы, представляющий Республиканскую партию США.

"Существует большая вероятность того, что материалы Стила были сфабрикованы", - цитирует газета имеющийся в ее распоряжении доклад Алласона. В нем говорится, что в досье, подготовленном компанией Orbis Business Intelligence Стила, содержатся ошибки, которые "имеют признаки выдумки".

Сбор материалов о Трампе изначально организовали республиканцы из-за недовольства тем, что он решил вступить в борьбу за пост президента от их партии. Когда стало понятно, что Трамп оказался наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансировать сбор компромата, а инициативу перехватили демократы. Вскоре после победы Трампа на выборах Стил ознакомил с "досье" руководителей британских разведслужб.

В "досье" утверждалось, что Москва обладает информацией, выставляющей Трампа в неприглядном свете. Сам республиканец назвал эти материалы фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.

По информации источника The Sunday Times в британских спецслужбах, "он [Стил] нанес огромный ущерб отношениям с США".