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СМИ: не менее 12 участников протестов погибли за два дня манифестаций в Ираке

Ранения получили не менее 230 участников манифестаций

ТАСС, 26 января. По меньшей мере 12 человек, принимавших в минувшие два дня участие в акциях протеста в Ираке, были убиты в результате столкновений с силами безопасности. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление иракского общества по правам человека.

По имеющимся данным, во время стычек с полицией в столице страны и городах южных провинций за тот же период ранения получили не менее 230 участников манифестаций.

24 января в Багдаде и других городах страны прошел "марш миллионов" с требованием вывода американских войск из Ирака. Лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр в обращении к иракцам потребовал закрыть воздушное пространство страны для американских военных целей и запретить американским войскам использовать иракские военные базы. Наиболее мощные акции протеста проведены в столице Ирака и на юге страны, в провинциях Басра и Ди-Кар.

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