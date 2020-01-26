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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что "сделка века" Трампа продвигает жизненно важные интересы Израиля

Премьер Израиля подчеркнул, что будет делать историю вместе с президентом США

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Пока не опубликованный план ближневосточного урегулирования президента США Дональда Трампа, известный также как "сделка века", продвигает жизненно важные интересы Израиля. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня (26 января) я вылетаю в Вашингтон для того, чтобы встретиться с американским президентом, который выдвигает план, продвигающий наши [Израиля] жизненно важные интересы. Последние три года я бесчисленное количество раз говорил с президентом Трампом, который является большим другом Израиля, и его командой о наших жизненно важных интересах, нашей безопасности и нашей юридической системе. Завтра я встречусь с президентом Трампом. Во вторник вместе с ним мы будем делать историю", - распространила высказывания премьера, сделанные им в аэропорту Бен Гурион перед вылетом в Вашингтон, его канцелярия.

Пресс-служба Белого дома 23 января сообщила, что Трамп встретится в Вашингтоне 28 января с Нетаньяху и его политическим противником Бени Ганцем, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван". Ганц в субботу вечером заявил в ходе специального телеобращения, что принял приглашение Трампа, но также намерен встретиться с ним отдельно от премьера 27 января.

Американский план урегулирования

24 января Трамп сообщил, что намерен обнародовать американский план урегулирования палестино-израильского конфликта до встречи с премьером Израиля в Вашингтоне 28 января. Он также добавил, что власти США обсуждали план урегулирования с палестинцами и намерены сделать это вновь.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в Бахрейне прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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