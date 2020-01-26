СМИ: власти Израиля разрешили гражданам посещать Саудовскую Аравию

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Израиля Арье Дери подписал в воскресенье распоряжение, официально разрешающее гражданам еврейского государства посещать Саудовскую Аравию. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, разрешение на визит в арабскую страну, у которой с Израилем не установлены дипломатические отношения, будет выдаваться в случае запланированных деловых поездок или религиозного паломничества длительностью не более девяти дней при наличии приглашения от саудовской стороны.

Yedioth Ahronoth отмечает, что израильтяне уже много лет посещают Саудовскую Аравию с целью ведения бизнеса или поиска инвестиций, а также хаджа в случае арабских граждан страны. Однако до сих пор эти визиты официально не были разрешены.