WP: Трамп хочет, чтобы хотя бы один сенатор-демократ проголосовал против импичмента

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его помощники в Белом доме хотят заручиться поддержкой хотя бы одного сенатора-демократа, который проголосовал бы против снятия с должности главы государства на судебном процессе по импичменту, проходящем в верхней палате законодательного органа страны. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп особо гордился тем, что три демократа из Палаты представителей Конгресса США проголосовали против импичмента в прошлом году. Теперь американский лидер хочет, чтобы хотя бы один демократ из Сената поддержал бы оправдательный приговор. Наиболее вероятным кандидатом в Белом доме считается Джо Манчин (от штата Западная Вирджиния).

Законодатель и ранее занимал сторону Трампа во время голосований в Сенате по некоторым острым вопросам. Как отмечает газета, поддержка оправдательного приговора поможет 72-летнему Манчину сохранить свою репутацию умеренного демократа, но, вероятно, превратит его в изгоя в собственной партии. В субботу он стал единственным демократом, который публично похвалил доводы команды юристов Трампа. Кроме того, напоминает The Washington Post, американский лидер общается с Манчином чаще, чем с другими сенаторами-демократами. Белый дом также рассматривает кандидатуры сенаторов Кирстен Синема (от штата Аризона) и Дага Джонса (от штата Алабама), отмечает газета.