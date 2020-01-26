{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

WP: Трамп хочет, чтобы хотя бы один сенатор-демократ проголосовал против импичмента

Как отмечает издание, наиболее вероятным кандидатом считается Джо Манчин

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его помощники в Белом доме хотят заручиться поддержкой хотя бы одного сенатора-демократа, который проголосовал бы против снятия с должности главы государства на судебном процессе по импичменту, проходящем в верхней палате законодательного органа страны. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп особо гордился тем, что три демократа из Палаты представителей Конгресса США проголосовали против импичмента в прошлом году. Теперь американский лидер хочет, чтобы хотя бы один демократ из Сената поддержал бы оправдательный приговор. Наиболее вероятным кандидатом в Белом доме считается Джо Манчин (от штата Западная Вирджиния).

Законодатель и ранее занимал сторону Трампа во время голосований в Сенате по некоторым острым вопросам. Как отмечает газета, поддержка оправдательного приговора поможет 72-летнему Манчину сохранить свою репутацию умеренного демократа, но, вероятно, превратит его в изгоя в собственной партии. В субботу он стал единственным демократом, который публично похвалил доводы команды юристов Трампа. Кроме того, напоминает The Washington Post, американский лидер общается с Манчином чаще, чем с другими сенаторами-демократами. Белый дом также рассматривает кандидатуры сенаторов Кирстен Синема (от штата Аризона) и Дага Джонса (от штата Алабама), отмечает газета.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
СМИ: к востоку от Триполи в боях с армией Хафтара убиты четверо сторонников Сарраджа
Также сообщается о 18 раненых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС