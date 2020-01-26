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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана назвал формат "5+1" единственной возможностью для переговоров с США

Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что Ирану необходимо компенсировать ущерб от санкций

ТЕГЕРАН, 26 января. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал формат "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия, ведущие переговоры с Тегераном) единственным возможным вариантом для возобновления переговоров с США. Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

"Единственный возможный вариант для переговоров - [формат] "5+1". Также [необходимо] компенсировать Ирану ущерб [от санкций]", - заявил министр. Он отметил, что "президент США Дональд Трамп самостоятельно покинул этот формат".

Зариф добавил, что, продолжая надеяться на двустороннюю встречу с Ираном, Трамп "выдает желаемое за действительное".

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад ДжавадОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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