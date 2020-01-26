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Зимняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Первая в этом году, зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник в Страсбурге.

Среди наиболее острых тем предстоящих дискуссий - формирование так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы (СЕ), а также ситуация со свободой слова и безопасностью журналистов в странах, входящих в организацию. Российская делегация представит в ПАСЕ проект декларации, осуждающей разрушение памятников воинам - победителям во Второй мировой войне и попытки пересмотра ее истории.

Для парламентариев РФ нынешняя сессия станет второй после возвращения в ассамблею и завершения пятилетнего кризиса во взаимоотношениях России и ПАСЕ. Противоречия возникли в 2014 году, когда после воссоединения Крыма с РФ и начала событий на юго-востоке Украины российская делегация в ассамблее была лишена ключевых прав. Тогда в Москве не скрывали, что последствием кризиса мог стать выход страны из СЕ.

Однако после кропотливой дипломатической работы в июне прошлого года была принята резолюция, закрепившая в регламенте ПАСЕ важнейшие нормы о том, что "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". Российские парламентарии неоднократно указывали, что эти фундаментальные полномочия гарантирует сама суть парламентаризма и что лишь избиратели могут лишить их своих депутатов.

Повестка делегации РФ

Законодатели РФ намерены предложить своим коллегам в официальном документе "осудить попытки разрушения воинских захоронений и мемориалов победителей, которые сейчас происходят в некоторых странах Восточной Европы, попытки пересмотра истории и попытки поставить под сомнение, что Вторую мировую войну выиграл СССР вместе с союзниками", заявил на брифинге в преддверии сессии глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он выразил надежду, что проект декларации "будет в общей канве политической дискуссии" во время заседаний ассамблеи. Сосредоточить усилия на защите исторической памяти и борьбе с попытками вандализма в отношении памятников Второй мировой своих коллег ранее призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который в октябре прошлого года принял участие в конференции спикеров парламентов стран СЕ.

Российские парламентарии также хотят поставить вопрос "о нарушении базовых принципов Совета Европы со стороны Украины в отношении русского языка", сообщил Толстой. Он подчеркнул, что "20 млн соотечественников имеют право и должны иметь возможность обучаться и разговаривать на русском языке и никакие ссылки на то, что есть языки ЕС и есть язык украинский, а других языков нет, в Совете Европы не пройдут".

В этом вопросе депутатов и сенаторов России "поддерживает целый ряд делегаций, которые также считают, что закон об образовании и ряд других языковых решений, которые были приняты на Украине в последнее время, носят дискриминационный характер в отношении части населения этой страны", добавил политик. Речь идет о законе об образовании, принятом при прежнем президенте Украины Петре Порошенко в сентябре 2017 года. Этот документ полностью переводит на украинский язык преподавание в вузах, а также в средних и старших классах, а с 2020 года на государственный язык должен был перейти весь процесс обучения в школе.

Делегация РФ также планирует выдвинуть своего руководителя на пост вице-спикера ПАСЕ. Кандидатура Толстого была предложена Володиным Совету Госдумы, уточнила ранее советник спикера Анастасия Кашеварова.

К спорам готовы

Зимняя сессия традиционно начнется с процедуры ратификации полномочий всех участвующих в ней национальных делегаций. Как правило, полномочия подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения. Для оспаривания полномочий по существенным основаниям в зале пленарных заседаний должны встать не менее 30 парламентариев из не менее чем пяти национальных делегаций.

Российские делегаты предвидят подобный демарш со стороны действующей в ассамблее так называемой группы "Балтик плюс", созданной Украиной с участием также Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Мы это понимаем и к этому готовы. Более того, уверены, что подобная попытка не пройдет", - подчеркнул он.

По мнению Слуцкого, "конструктивно настроенному большинству в Страсбурге не нужно повторение кризиса во взаимоотношениях с Москвой". "Мы не раз заявляли, что готовы продолжать работу в ПАСЕ только на равноправной основе и не потерпим никаких, пусть даже вторичных санкций", - добавил он.

Как сообщила 16 января глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Елизавета Ясько, украинские законодатели решили возобновить работу в ассамблее после того, как осенью 2019 года Рада отказалась направлять свою делегацию на сессию ПАСЕ в 2019 году в знак протеста против решения восстановить в полном объеме права российской делегации. Возможность взаимодействия с представителями РФ на нынешней сессии Ясько исключила.

Согласно регламенту ПАСЕ, если полномочия были оспорены, комитет по мониторингу в течение 24 часов готовит доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, она не имеет права голосовать.

Трехсторонний механизм реагирования

Создание трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава СЕ в российской делегации считают "принципиальным вопросом для России и вообще для существования" организации, подчеркивал Толстой. Соответствующая инициатива, впервые сформулированная в прошлом году Францией в период ее председательства в Совете Европы, предполагает в случае невыполнения одной из стран-участниц каких-либо положений устава ее исключение из организации. Как отмечается в документе, по которому во вторник пройдет голосование, эта процедура будет касаться лишь самых серьезных нарушений и должна применяться лишь в крайнем случае.

Толстой убежден, что для такой процедуры "необходимо повышение кворума". В частности, "такая процедура должна носить исключительный характер, так как задача Совета Европы не в том, чтобы кого-то наказывать, а в том, чтобы выстраивать Европу без разделительных линий", указывал он. Планируется, что механизм вступит в силу после одобрения ПАСЕ, а затем Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ).

"Механизм предлагается не взамен санкционных статей регламента ПАСЕ, где сохранилась возможность вторичных ограничений полномочий национальных делегаций, а в дополнение", - обратил внимание Слуцкий. При этом для инициирования процедуры в ассамблее необходимо будет всего лишь две трети голосов от явочного состава (присутствующих в зале), но не менее одной трети от списочного (108 голосов), уточнил он. "Мы считаем, что когда речь идет о таких серьезных вещах, подобные требования для принятия решения недостаточны", - заявил он.

Избрание спикера, срочные дебаты, доклад о свободе СМИ

Начало сессии ознаменуется избранием нового председателя ассамблеи вместо Лилиан Мори Паскье, которая больше не может баллотироваться на новый срок. Кандидатуру нового спикера - главы делегации Бельгии Хендрика Дамса - выдвигает на ротационной основе политгруппа либералов, традиционно критически настроенная по отношению к России, рассказал Слуцкий. "Однако пока делегация РФ нейтрально оценивает перспективы сотрудничества с Даэмсом после его избрания спикером ПАСЕ, - подтвердил он. - Мы рассчитываем на конструктивный диалог и совместную работу по самым непростым досье".

После избрания председателя делегаты планируют утвердить повестку всей сессии, в том числе решить вопрос о проведении срочных дебатов по теме нарушения прав человека в Турции, а также дискуссии о последствиях конфликта в Ливии для Европы.

В течение пяти дней пленарной сессии большое внимание будет уделяться теме выборов и качеству демократии в странах - участницах СЕ. Так, будет представлен доклад наблюдателей от организации на досрочных парламентских выборах в Белоруссии, состоявшихся 17 ноября 2019 года, пройдут дебаты по функционированию демократических институтов в Польше в контексте реформы ее судебной системы. Также будут обсуждаться такие темы, как противостояние нелегальной миграции, проблема детей-мигрантов в Европе и защита свободы вероисповедания на рабочем месте.

28 января ассамблея планирует рассмотреть доклад своего комитета по культуре, науке, образованию и СМИ под названием "Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе", подготовленный британским делегатом лордом Джорджем Фоулксом. В документе Россия обвиняется в преследовании и запугивании журналистов, в нем также содержится призыв к ПАСЕ решить проблему насилия в отношении сотрудников СМИ.

Доклад написан на основании "абсолютно лживых и необъективных данных "лондонской платформы" (платформы по поддержке защиты журналистики и безопасности журналистов, которая была создана решением Комитета министров Совета Европы 19 ноября 2014 на неконсенсусной основе - прим. ТАСС), спонсируемой определенными антироссийскими силами", подчеркнул Толстой. Он и его коллеги "не считают возможным вносить поправки в этот документ" и будут голосовать против принятия подготовленной на основе него резолюции. Одновременно делегация РФ "планирует информировать докладчика [ПАСЕ] и других коллег по поводу дискриминации "Спутник-Эстония" и по поводу нарушения прав журналистов на Украине", добавил вице-спикер.

Послание Комитета министров Совета Европы на этой сессии представит глава МИД Грузии Давид Залкалиани, поскольку его стране в ноябре прошлого года перешло право председательства в этом органе в течение шести месяцев. Также на сессии перед парламентариями выступят генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Молдавии Игорь Додон.

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