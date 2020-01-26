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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские войска ведут бои с террористами к югу и западу от Алеппо

По данным телеканала Al-Mayadeen, бойцы сирийской армии установили контроль над стратегическими высотами Теллет-эль-Махрука

ТАСС, 27 января. Бойцы сирийской армии в ходе проведенной в воскресенье наступательной операции установили контроль над стратегическими высотами Теллет-эль-Махрука к югу от города Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщил телеканал  Al-Mayadeen, войска овладели важным плацдармом, что позволит им теперь продвинуться к Хан-Тоуману, который расположен на шоссе Алеппо - Дамаск. Этот город удерживают в своих руках террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

К западу от Алеппо после ожесточенных боестолкновений сирийские военнослужащие сумели выбить противника из нескольких зданий в микрорайоне Рашидин-4, откуда бандформирования регулярно ведут обстрелы жилых кварталов города.

Как сообщил в субботу представитель командования ВС республики, военные действия в окрестностях Алеппо были возобновлены после того, как боевики сорвали соглашение о прекращении огня на севере Сирии.

В соседней провинции Идлиб правительственные силы окружают форпост террористов в Маарет-Наамане. В воскресенье был освобожден поселок Эль-Гадфа на южных подступах к этому городу. К северу от него войска заняли населенные пункты Бабила и Дана-эль-Маара, перекрыв линии снабжения противника.

Сирийские военнослужащие преследуют отступающие банды террористов в районе Вади-Дейф и находятся сейчас менее чем в километре от Маарет-Наамана. По сведениям Al-Mayadeen, за сутки войска уничтожили не менее 55 боевиков, десятки из них получили ранения.

Командование ВС Сирии начало наступление в Идлибе 19 декабря прошлого года. Войскам удалось освободить 46 населенных пунктов на юге и востоке провинции и вернуть под контроль территорию в 320 кв. км.

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СирияКризис в Сирии
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