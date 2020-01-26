Эксперты: Китай занимает второе место после США по объему продаж оружия в мире

СТОКГОЛЬМ, 27 января. /ТАСС/. Китай находится на втором после США месте в мире по объему производства вооружений и их продаж. Третье место занимает Россия, пишут авторы опубликованного в понедельник специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

В 2017 году первая двадцатка из списка 100 крупнейших компаний мира, согласно имевшейся у СИПРИ на тот момент информации, состояла из 11 американских, шести западноевропейских и трех российских компаний. Продажи американских компаний из топ-100 достигали $226,6 млрд, российских - $37,7 млрд. Если бы данные по четырем основным китайским производителям были доступны тогда, все они вошли бы в первую двадцатку с общим объемом продаж в $54,1 млрд, а три из них оказались бы в первой десятке.

Потенциал военной промышленности Китая

Настоящий доклад, по мнению экспертов института, впервые получивших данные о продажах Китая за 2015-2017 годы, дает наиболее полную картину современного потенциала китайской военно-промышленной отрасли и входящих в нее компаний. До этого из-за отсутствия необходимых данных точные ее оценки были невозможны, в результате чего китайских производителей не включали в список топ-100.

Военная промышленность Китая состоит в основном из 10 материнских компаний и одного научно-исследовательского института. Для получения представления о финансовых объемах отрасли авторы доклада выбрали семь из них, являющиеся самыми крупными в своих секторах: AVIC (Aviation Industry Corporation of China, основной производитель самолетов и авионики), CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation, ракеты и космическая техника), CETC (China Electronics Technology Group Corporation, электроника и компоненты для военной техники, такие как радары и программное обеспечение), NORINCO и CSGC (China North Industries Group Corporation и China South Industries Group Corporation, ведущие производители наземной техники), CSIC и CSSC (China Shipbuilding Industry Corporation и China State Shipbuilding Corporation, главные судостроительные компании).

В то время как отправной точкой для СИПРИ здесь были открытые данные о производственной активности этих компаний в 2015-2017 годах, достоверные финансовые данные оказались доступными лишь по AVIC, CETC, NORINCO и CSGC, представляющим три направления в производстве обычных вооружений - аэрокосмическое, электронное и наземной техники. Полученная информация позволяет сравнить эти четыре китайские компании с основными военными производителями других стран. Крупнейшей среди китайских компаний является AVIC, на долю которой из общего национального объема приходится $20,1 млрд, что ставит ее на шестое место в топ-100. NORINCO по факту является крупнейшим в мире производителем наземной техники, а объем ее продаж составляет $17,2 млрд.

Авторы доклада СИПРИ обращают внимание на более высокую степень специализации китайских производителей в какой-то одной области вооружений, в то время как в других странах компании обыкновенно имеют более широкий спектр продукции, охватывающий авиацию, наземные системы и кораблестроение.