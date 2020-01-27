В Госдепе прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Ситуация после ракетного обстрела посольства США в Багдаде остается напряженной, Вашингтон призывает Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента, комментируя атаку на диппредставительство США в иракской столице, в результате которой ракеты упали непосредственно на территории дипломатической миссии.

"Мы призываем правительство Ирака выполнять свои обязательства по защите наших дипломатических объектов. <...> Ситуация в плане безопасности остается напряженной, а вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, остаются угрозой. В связи с этим мы сохраняем бдительность", - отметил он. По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, с прошлого "сентября в Ираке было совершено более 14 нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном формирований" на американских военнослужащих и дипломатов.

Он отказался предоставить более конкретную информацию об обстреле посольства. "Мы не будем более подробно комментировать ситуацию с безопасностью в Багдаде", - заключил дипломат.

Как сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на иракские власти, по меньшей мере один человек получил ранения в результате ракетного обстрела посольства. За последние месяцы, отмечает агентство, дипмиссия США в Багдаде неоднократно подвергалась разного рода нападениям, однако впервые при обстреле ракеты упали непосредственно на территории дипломатической миссии. Произошедший в воскресенье обстрел - второй за минувшие семь дней. 20 января три ракеты упали неподалеку от посольства.

В воскресенье вечером пять ракет было выпущено по "зеленой зоне" Багдада - хорошо укрепленному району в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Три ракеты упали непосредственно на территории американского комплекса, одна из них попала в здание столовой. Там в момент обстрела, по данным AFP, шел ужин. После произошедшего исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде.