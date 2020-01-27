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Начало процедуры импичмента Трампа

NYT: Трамп говорил Болтону о связи помощи Украине с началом расследования дела Байдена

По данным источника, знакомого с черновиком мемуаров экс-помощника президента США по национальной безопасности, Дональд Трамп также просил включить в расследование деятельность Национального комитета Демократической партии

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года говорил занимавшему на тот момент пост помощника американского лидера по национальной безопасности Джону Болтону о том, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times. Она ссылается на свой источник, знакомый с черновым вариантом мемуаров, которые планирует опубликовать Болтон.

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По сведениям газеты, президент-республиканец стремился увязать военную помощь Украине в размере порядка $400 млн со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma. Сын бывшего вице-президента входил в состав ее руководства. Кроме того, продолжает издание, которое не цитирует выдержки из книги экс-помощника, американский лидер просил включить в расследование деятельность Национального комитета Демократической партии (НКДП). Согласно правилам, книга, дата выхода в печать которой еще неизвестна, до публикации должна быть передана в Белый дом на рассмотрение.

Свидетели на процессе

В Сенате Конгресса США в эти дни проходит судебный процесс в рамках процедуры импичмента Трампа. Демократы требуют у имеющих большинство в верхней палате республиканцев вызвать на процесс дополнительных свидетелей. При этом однопартийцы американского лидера хотят завершить процедуру в кратчайшие сроки.

В воскресенье лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) потребовал от лидера республиканского большинства Митча Макконнелла вызвать в качестве свидетелей Болтона, а также исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни в связи с публикацией The New York Times.

В сентябре прошлого года Джон Болтон был отправлен в отставку из-за того, что, по мнению Трампа, тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации. Его место занял Роберт О'Брайен.

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, глава государства хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Президент 2 октября объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей. При этом американский лидер охарактеризовал Украину времен президентства Петра Порошенко как страну с "колоссальной коррупцией".

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдБолтон, ДжонНачало процедуры импичмента Трампа
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