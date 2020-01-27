{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белый дом подтвердил, что Трамп встретится 27 января с Нетаньяху и Ганцем

Как сообщило агентство Reuters, лидер США обсудит с ними детали американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник проведет закрытые встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Об этом говорится в распространенном Белым домом в воскресенье рабочем графике американского лидера.

Сначала Трамп проведет переговоры с Нетаньяху, которые продлятся около 80 минут. Затем у него запланирована встреча с Ганцем продолжительностью 45 минут. Как сообщило в воскресенье агентство Reuters, Трамп обсудит с Нетаньяху и Ганцем детали так называемой сделки века - американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Пресс-служба Белого дома 23 января сообщила, что президент встретится в американской столице 28 января с Нетаньяху и его политическим противником. Ранее израильский премьер заявил, что проведет переговоры с Трампом 27 и 28 января. Ганц сообщал, что встретится с главой вашингтонской администрации в понедельник. Сам план Трамп намерен огласить этой весной.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
И.о. президента Боливии попросила всех министров подать в отставку
Ранее Жанин Аньес объявила о своем участии в выборах главы государства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС