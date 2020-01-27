СМИ: более 80 радикальных участников протестов в Гонконге укрылись на Тайване

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 января. /ТАСС/. Более 80 радикальных участников протестов в Гонконге, разыскиваемых полицией, бежали на Тайвань и скрываются от правосудия на этом острове. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post .

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"Большинство из них - безработные молодые люди в возрасте 20-30 лет. Среди них лишь несколько студентов", - сказал изданию источник в правоохранительных органах. Они, по его словам, принимали активное участие в уличных беспорядках и насилии, кидали бутылки с зажигательной смесью, участвовали в штурме здания Законодательного совета.

Офицер выразил сожаление в связи с отсутствием между Тайванем и Гонконгом соглашения об экстрадиции. По его словам, пока полиция бессильна что-либо сделать, однако объявленные в розыск радикалы будут сразу же арестованы, как только вернутся в Гонконг.

В июне 2019 года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.

В общей сложности полицией с начала лета было задержано свыше 7 тыс. участников беспорядков. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.