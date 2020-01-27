Представитель ORSIS вызван на допрос по делу о поставке вооружений для Минобороны Армении

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специальная следственная служба Армении допросила Симона Амирова (член совета директоров АО "Промышленные технологии", производитель оружия под брендом ORSIS) в рамках расследования дела о поставках вооружений. Об этом ТАСС рассказал адвокат ORSIS в Армении Александр Сирунян.

"По нашей информации у них были вопросы, как я пониманию, связанные с организацией этого бизнеса [компании ORSIS ARMS] в Армении в общем. Мне кажется, их также должно заинтересовать то, что, по моим сведениям, наша фирма по просьбе российского офиса в жест дружеских, партнерских отношений подарила винтовку министерству обороны. И, по нашим сведениям, эта винтовка на баланс армии не была передана, и, вроде как, она зарегистрирована на одного из замминистров, Макара Гамбаряна", - сообщил адвокат.

При этом он отметил, что допрос представителя компании был вызван тем, что он владел интересующей следствие информацией об этих эпизодах. "В плане того, почему вызвали Амирова, там никакой опасности нет, это чисто формальная процедура, он владеет информацией, которую должен передать следствию. С личностью Симона Амирова, и с личностями российского офиса я никаких проблем не вижу, потому что эти люди потерпевшие", - подчеркнул Сирунян.

"Первоначально дело было возбуждено в Следственном комитете, оно начало расследоваться и расследование они хотели пустить по кривому пути, потому что мы выяснили там очень много подозрительных связей - начиная с того, что министр обороны и начальник управления по военным делам являются шурин-свояками, мы выяснили по ходу, что военный прокурор Армении и главное должностное лицо, ведающее закупками министерства обороны тоже родственники", - сказал адвокат.

По его словам, расследованием в данный момент занимается Специальная следственная служба, которая рассматривает дела коррупционного характера.

"Мы написали протест генеральному прокурору с требованием обеспечить объективность, а объективность может быть только там, где нет родственных связей. К нашему доброму удивлению, наш протест был удовлетворен и дело перевели в Специальную следственную службу", - отметил адвокат.

Позиция Минобороны Армении

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил ТАСС, у ведомства "нет никаких проблем в плане сотрудничества с компанией "Промтехнология".

"Что касается конкретных уголовных дел, не считаю целесообразным комментировать их в СМИ. Более того, не считаю правильным комментировать в российских СМИ внутриармянские вопросы", - отметил Ованнисян.

По его словам, такие комментарии были бы неэтичны, так как "здесь упоминаются имена главы Минобороны, других высокопоставленных должностных лиц". "Мы - правовое государство, где все вопросы разрешаются на правовом уровне", - подчеркнул пресс-секретарь министерства.

О следствии

В августе адвокат зарегистрированной в Армении компании ORSIS ARMS, которая является резидентом российской компании ORSIS, сообщил ТАСС, что ввиду исключения из закрытого тендера по приобретению крупного количества вооружения со стороны Минобороны Армении в Следственном комитете страны заведено уголовное дело.

В конце октября в СМИ появилась информация, что Россия направила Армении письмо из-за срыва оружейного тендера. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в свою очередь опроверг получение какого-либо документа от российской стороны относительно компании ORSIS, добавив, что, пока идет правовой процесс, в ведомстве воздерживаются от официальных оценок ситуации.

В ноябре в компании заявили, что "Промтехнология" получала от Минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку партии оружия для этого ведомства. Также были попытки неофициального обращения в компанию от неких якобы приближенных к Минобороны Армении лиц.

В свою очередь Ованнисян заявил, что Министерство обороны Армении не пыталось неофициально урегулировать с российской компанией "Промтехнология" проблемы, связанные со срывом тендера на поставку вооружений.