Абэ заявил, что силы самообороны Японии должны быть узаконены в конституции

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает за то, чтобы официально узаконить в конституции страны существование национальных вооруженных сил. Он заявил об этом в понедельник в ходе транслировавшихся по телевидению дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Служащие Сил самообороны Японии выполняют свой долг, рискуя жизнями, - сказал премьер. - Нужно четко записать в конституции о наличии в нашей стране сил самообороны. Подтверждение их законности - стержень обеспечения безопасности нашей страны, ее обороны".

Абэ считает одной из своих главных политических целей пересмотр девятой или так называемой мирной статьи конституции, которая провозглашает отказ Японии от обладания военным потенциалом и использования силы в международных спорах. Отказ от армии, ВВС и ВМС на деле не соблюдается, однако служит препятствием для более решительного наращивания военных возможностей страны.

За пересмотр девятой статьи много десятилетий выступает и правящая Либерально-демократическая партия. Абэ неоднократно говорил, что написанная более 70 лет назад конституция не отвечает требованиям современности.

Согласно действующему законодательству, внесение изменений в основной закон возможно только после проведения в стране референдума. Его можно организовать лишь после того, как за пересмотр выступят две трети депутатов обеих палат парламента страны. В ключевой нижней палате у Абэ и его сторонников есть две трети мест, однако в верхней палате они такое большинство потеряли в прошлом году.