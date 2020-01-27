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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп опроверг утверждения Болтона о связи помощи Украине с расследованием дела Байдена

Слова экс-помощника президента США могут быть связаны с его "желанием продать свою книгу", заявил американский лидер

ТАСС, 27 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона по поводу увязывания выделения военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына не соответствуют действительности.

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"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине привязывалась к расследованию в отношении демократов, в том числе в отношении семьи Байдена. В действительности он [Болтон] никогда не жаловался на это на момент отставки. Если Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать свою книгу. Стенограмма моего разговора с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, а также заявления президента Зеленского и министра иностранных дел Украины [Вадима Пристайко] о том, что никакого давления не было, - это те самые необходимые доказательства [отсутствия такой привязки]", - отметил Трамп в понедельник в своем Twitter.

Он подчеркнул, что военная помощь Украине было поставлена "без каких-либо условий и гораздо раньше запланированного срока". "Я также позволил Украине закупить противотанковые ракетные комплексы Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая", - указал американский президент.

В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на собственный источник, знакомый с черновым вариантом мемуаров, которые планирует опубликовать Болтон, сообщила, что президент-республиканец стремился увязать военную помощь Украине в размере порядка $400 млн со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы сына Байдена в украинской энергетической компании Burisma.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдБолтон, ДжонЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим ВладимировичНачало процедуры импичмента Трампа
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