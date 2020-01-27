Казахстан прорабатывает эвакуацию граждан из Уханя

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана прорабатывает вопрос об эвакуации граждан страны из города Ухань, где из-за нового типа коронавируса зарегистрирована вспышка пневмонии. Власти КНР пока не дают разрешения на вывоз казахстанцев. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Наши дипломаты в КНР, как и посольства других стран, начали прорабатывать пути эвакуации казахстанцев. Причем в первые же дни объявления карантина были направлены соответствующие письма-запросы китайской стороне о такой возможности. Китайская сторона еще ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин", - написал Смадияров на своей странице в Facebook в понедельник. Он отметил, что "китайские власти закрыли Ухань и никого не выпускают".

Ранее в МИД сообщили, что в Ухане зарегистрировано 230 казахстанских студентов. На сегодняшний день в городе остаются 98 студентов, а остальные в связи с началом каникул выехали в Казахстан и другие страны. Казахстанские дипломаты находятся на связи со всеми студентами, находящимися в Ухане.

Заместитель председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана, главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин 23 января на брифинге заявил, что казахстанцы, которые могут находиться в Ухане, перед возвращением на родину должны убедиться, что они не инфицированы.

"У нас есть сведения, что власти Китая наложили карантин на город, то есть ни въехать, ни выехать теперь оттуда невозможно. Если наши студенты уже там [вступили в контакт], нужно убедиться, что они здоровы, не инфицированы", - сказал он в ответ на вопрос, какие действия следует предпринять находящимся в Ухане студентам из Казахстана. Бекшин отметил, что им необходимо помочь через министерство иностранных дел, но "вывозить их из очага инфекции невозможно".