{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: два человека погибли при поджоге палаточного лагеря протестующих на юге Ирака

Еще 18 человек пострадали

ТАСС, 27 января. Два участника протестных акций погибли при поджоге временного палаточного лагеря, устроенного манифестантами в административном центре южной иракской провинции Ди-Кар, городе Эн-Насирия. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление представителя Управления безопасности Ирака.

По его информации, "ранним утром в понедельник неизвестные подожгли палаточный лагерь, который демонстранты разбили на площади Аль-Хаббуби, расположенной практически в самом центре города". В результате возникшего пожара два человека погибли, 18 пострадали. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время полиция разыскивает преступников, ответственных за поджог.

Представитель управления также сообщил, что манифестанты восстановили палаточный лагерь. По его мнению, обстановка в нем "относительно спокойная".

24 января в Багдаде и других городах страны прошел "марш миллионов" с требованием вывода американских войск из Ирака. Один из лидеров иракских шиитов Муктада ас-Садр в обращении к иракцам потребовал закрыть воздушное пространство страны для американских военных целей и запретить американским войскам использовать иракские военные базы. Наиболее мощные акции протеста проведены в столице Ирака и на юге страны, в провинциях Басра и Ди-Кар.

В воскресенье иракское общество по правам человека сообщило, что, по его данным, за два дня протестных акций в столице страны и городах южных провинций погибли не менее 12 демонстрантов, ранения получили около 230 участников манифестаций.

Теги
СШАИрак
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Лидер Приднестровья заявил о недопустимости замалчивания преступлений Холокоста
Любые попытки переписать историю безнравственны, отметил Вадим Красносельский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС