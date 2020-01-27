СМИ: два человека погибли при поджоге палаточного лагеря протестующих на юге Ирака

ТАСС, 27 января. Два участника протестных акций погибли при поджоге временного палаточного лагеря, устроенного манифестантами в административном центре южной иракской провинции Ди-Кар, городе Эн-Насирия. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление представителя Управления безопасности Ирака.

По его информации, "ранним утром в понедельник неизвестные подожгли палаточный лагерь, который демонстранты разбили на площади Аль-Хаббуби, расположенной практически в самом центре города". В результате возникшего пожара два человека погибли, 18 пострадали. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время полиция разыскивает преступников, ответственных за поджог.

Представитель управления также сообщил, что манифестанты восстановили палаточный лагерь. По его мнению, обстановка в нем "относительно спокойная".

24 января в Багдаде и других городах страны прошел "марш миллионов" с требованием вывода американских войск из Ирака. Один из лидеров иракских шиитов Муктада ас-Садр в обращении к иракцам потребовал закрыть воздушное пространство страны для американских военных целей и запретить американским войскам использовать иракские военные базы. Наиболее мощные акции протеста проведены в столице Ирака и на юге страны, в провинциях Басра и Ди-Кар.

В воскресенье иракское общество по правам человека сообщило, что, по его данным, за два дня протестных акций в столице страны и городах южных провинций погибли не менее 12 демонстрантов, ранения получили около 230 участников манифестаций.