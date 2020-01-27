Польша планирует 31 января подпиcать договор на закупку у США 32 самолетов F-35

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Власти Польши в эту пятницу заключат с США соглашение о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Уже в эту пятницу в Демблине в 15:00 (17:00 мск) я подпишу договор на сумму $4,6 млрд на приобретение 32 самых современных истребителей пятого поколения F-35", - написал министр в Twitter.

В конце сентября Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 32 истребителей F-35. Стоимость контракта оценивается в $6,5 млрд. В Варшаве, однако, заявили, что это стартовая цена, и польская сторона намерена добиться ее снижения в ходе переговоров.

На сегодняшний день на вооружении польских ВВС стоят 27 МиГ-29, а также 48 истребителей F-16 и 18 Cу-22.